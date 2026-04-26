ترامب يرجّح أنه كان المستهدف في إطلاق النار خلال حفل مراسلي البيت الأبيض

واشنطن- سانا

رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المشتبه بإطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي، الذي كان يحضره في فندق هيلتون واشنطن مساء السبت، كان “قاتلاً محتملاً”، وأنه كان المستهدف في الهجوم.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب حادثة إطلاق النار التي أُجلي على أثرها مع عدد من مسؤولي إدارته من الفندق، أشار ترامب إلى أنه جرى القبض على المهاجم وهو مريض للغاية يقطن في كاليفورنيا، وانه كان يتصرف بمفرده ولم يكن مدعوماً من أي جهة، لافتاً إلى أنه يميل إلى تأييد الفرضية الأمنية التي تفيد بأن المسلح نفّذ الهجوم بشكل منفرد، وأنه لا يعتقد أن للحادث صلة بإيران، لكنه شدد على إجراء تحقيق كامل في الهجوم.

وأكد أن حادثة الليلة ليست الأولى من نوعها، وأن محاولات الاغتيال تتكرر، مشيراً إلى أنه لا يمكن الاستسلام للقلق إلى حدّ يعطل القدرة على العمل، وأن مهنته تندرج ضمن المهن الخطيرة التي تنطوي على مخاطر وتهديدات، معتبراً أن الرئيس يتعرض لاحتمال إطلاق النار بنسبة أعلى بنحو 8% مقارنة بالحالات الأخرى.

ودعا ترامب جميع الأمريكيين إلى تجديد الالتزام بحل الخلافات السياسية بطرق سلمية بعيداً عن العنف، مؤكداً أن حادث الليلة يجب أن يكون دافعاً للوحدة الوطنية لا سبباً لمزيد من التشرذم.

وأشار ترامب إلى أنهم حاولوا إقناع رجال الخدمة السرية بالسماح باستمرار الحفل، إلا أنهم رفضوا ذلك التزاماً بالإجراءات الأمنية، موضحاً أنه جرت مراجعة الظروف التي أحاطت بحادث إطلاق النار، وتبيّن أن مبنى الحفل لم يكن يتمتع بأمان كافٍ، لافتاً إلى إنه سيتم جدولة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في غضون 30 يوما.

وأوضح أن المهاجم لم يصل إلى المنطقة التي كان يوجد فيها، وأن المسلح حاول الفرار بسرعة كبيرة، لكن تم شلّ حركته ومنعه من تجاوز الخطوط الأمنية، في عملية وصفها بأنها مثيرة للإعجاب نظراً لسرعة استجابة رجال الأمن الذين بدأوا إطلاق النار فور رصده، مشيراً إلى أن أحد الضباط أصيب برصاصة من مسافة قريبة وهو يتلقى العلاج وحالته جيدة.

وفي السياق نقلت وسائل إعلام عن رئيس شرطة العاصمة الأمريكية قوله: إن المشتبه به في الهجوم كان مقيماً في الفندق، وإنه رجل في الثلاثينيات من عمره من ولاية كاليفورنيا، مع ترجيح أن الحادثة نُفذت بشكل فردي.

كما أعلنت المدعية العامة الفدرالية الأمريكية جانين بيرو أن المشتبه به في حادث إطلاق النار سيمثل أمام المحكمة الإثنين، وسيتم توجيه اتّهامات للمشتبه به باستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف والاعتداء على عنصر فدرالي باستخدام سلاح خطير.

وفي وقت سابق من مساء السبت، أُجلي الرئيس ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في فندق هيلتون واشنطن عقب سماع إطلاق نار أثار حالة من الفوضى والذعر، في وقت اضطر فيه مئات الضيوف للاحتماء تحت الطاولات، قبل أن يعلن جهاز الخدمة السرية فيما بعد أن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل وأن مشتبهاً به بات قيد الاحتجاز.