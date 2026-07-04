أردوغان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان ويحذر من محاولات إغراق ‏المنطقة ‏بالحروب

thumbs b c d5b57334ce8f67bc35fe7eaa2c77a079 أردوغان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان ويحذر من محاولات إغراق ‏المنطقة ‏بالحروب
الأناضول

‏ ‏أنقرة-سانا‏
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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت تنديده باستمرار الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، محذراً من محاولات إغراق المنطقة ‌‏بالحروب.‏
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ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك في إسطنبول مع ‌‏رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: “إن فريق المجازر الصهيوني، الذي يرهن ‌‏بقاءه السياسي باستمرار الصراعات في المنطقة، لا يترك لبنان وسوريا على وجه ‌‏الخصوص براحة وسلام”، مشيراً في الوقت ذاته إلى مواصلة قوات الاحتلال هجماتها ‌‏غير القانونية وغير الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.‏
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وحذر أردوغان من الاستفزازات الإسرائيلية الرامية إلى نسف التفاهمات في المنطقة، ‌‏داعياً إلى عدم السماح لسلطات الاحتلال “المدمنة على الحروب بإغراق المنطقة مجدداً ‌‏برائحة البارود والدم”.‏
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وبشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، عبّر أردوغان عن تقديره لجهود باكستان في التوصل ‌‏إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن تركيا كانت وما زالت ‌‏داعمة لكل خطوة تسهم في خفض التصعيد بالمنطقة وحل المشكلات عبر الدبلوماسية.‏
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وكان أردوغان أكد في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في ‌‏البرلمان التركي الشهر الماضي أن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت ‌‏الأسلحة في المنطقة، وتعمل على تقويض أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار.‏

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