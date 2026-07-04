أنقرة-سانا
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت تنديده باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، محذراً من محاولات إغراق المنطقة بالحروب.
ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك في إسطنبول مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: “إن فريق المجازر الصهيوني، الذي يرهن بقاءه السياسي باستمرار الصراعات في المنطقة، لا يترك لبنان وسوريا على وجه الخصوص براحة وسلام”، مشيراً في الوقت ذاته إلى مواصلة قوات الاحتلال هجماتها غير القانونية وغير الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذر أردوغان من الاستفزازات الإسرائيلية الرامية إلى نسف التفاهمات في المنطقة، داعياً إلى عدم السماح لسلطات الاحتلال “المدمنة على الحروب بإغراق المنطقة مجدداً برائحة البارود والدم”.
وبشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، عبّر أردوغان عن تقديره لجهود باكستان في التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن تركيا كانت وما زالت داعمة لكل خطوة تسهم في خفض التصعيد بالمنطقة وحل المشكلات عبر الدبلوماسية.
وكان أردوغان أكد في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي الشهر الماضي أن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد أن تصمت الأسلحة في المنطقة، وتعمل على تقويض أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار.
أردوغان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان ويحذر من محاولات إغراق المنطقة بالحروب
أنقرة-سانا