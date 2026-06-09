وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه في مصر والنمسا وترينيداد المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصالات هاتفية منفصلة، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزيرة خارجية النمسا بياته ماينل رايزنجر، ووزير خارجية ترينيداد وتوباغو شون سوبرز، التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الاتصال الذي جرى بين بن فرحان ونظيره المصري تناول المستجدات التي تشهدها المنطقة، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لاحتواء التوترات ووقف التصعيد العسكري، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.



وفي سياق متصل، هنأ وزير الخارجية السعودي كلاً من وزيرة خارجية النمسا ووزير خارجية ترينيداد وتوباغو بمناسبة انتخاب بلديهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2027-2028.



وأكد بن فرحان خلال الاتصالين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الصديقة، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض معهما عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي هذه الاتصالات في إطار الحراك الدبلوماسي السعودي المتواصل لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور مع الشركاء الدوليين إزاء التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.