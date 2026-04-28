ارتفاع عدد قتلى تصادم قطارين في أندونيسيا إلى سبعة

ارتفع عدد ضحايا تصادم قطارين في أندونيسيا، الذي وقع أمس الإثنين، إلى سبعة قتلى حسبما أعلنت شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي).

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل اثنين وجرح آخرين في حادث تصادم القطارين قرب محطة ” بيكاسي تيمور” على بعد نحو 25 كيلومتراً من جاكرتا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطقة باسم شركة السكك الحديد آنا بوربا قولها اليوم: إن الحادث أسفر عن سبعة قتلى و81 جريحا.

وأضافت بوربا لمحطة التلفزيون المحلية: إنه لا يزال هناك شخصان على قيد الحياة محاصرين وسط الصفائح المعدية الملتوية.

وأوضح قائد شرطة جاكرتا آسيب إيدي سوهيري أن قطاراً للمسافات البعيدة اصطدم بالعربة الأخيرة المخصصة للنساء في أحد قطارات الضواحي.

بدورها قالت وكالة البحث والإنقاذ في جاكرتا في بيان: إن الحادث تسبب في “أضرار جسيمة للعديد من السيارات”.

وأضافت “نستخدم معدات فك الاحتجاز لضمان تنفيذ عملية الإنقاذ بسرعة، مع منح الأولوية القصوى لسلامة الضحايا وفرق الإنقاذ على حد سواء”.

وكان 4 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين في حادث تصادم قطار في مقاطعة جاوا الغربية في كانون الثاني 2024.