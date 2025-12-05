الناتو يؤكد قدرته على الرد على التهديدات الهجينة المتزايدة

بروكسل-سانا

أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، اليوم، أن الحلف يمتلك القدرة الكافية للرد على الهجمات الهجينة المتزايدة التي تتعرض لها دوله الأعضاء، مشدداً في الوقت ذاته على الطبيعة الدفاعية للحلف.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن غرينكيفيتش قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف مارك روته: “إن هذه التهديدات الهجينة تُمثل مشكلة حقيقية، ونتوقع تزايدها”، مستدركاً بأن الناتو “يسيطر على الوضع، وأن هذه الهجمات لا تُمثل تهديداً وجودياً له”.

إعادة هيكلة للتخطيط الدفاعي

في سياق متصل، أعلن غرينكيفيتش عن عزم الحلف نقل مهام التخطيط الدفاعي الخاصة بالدنمارك والسويد وفنلندا من مقر قيادته في برونسوم بهولندا إلى قيادة القوات المشتركة في نورفولك بولاية فيرجينيا الأميركية.

وأوضح الجنرال أن هذا النقل يأتي استجابةً للتهديدات المستجدة، حيث ستتولى قيادة نورفولك التخطيط للمحيط الأطلسي والقطب الشمالي وغرينلاند وأيسلندا والنرويج والجزر البريطانية.

تعزيز التواجد في الشمال الأطلسي

وأشار غرينكيفيتش إلى أن تعزيز المنطقة الأوروبية الأطلسية وتواجد الحلف في الشمال العالي بات ضرورياً في ظل “التنسيق المتزايد بين خصوم الناتو”.

وبيَّن أن عملية إعادة الهيكلة هذه تجعل من قيادة نورفولك جِسراً استراتيجياً بين أميركا الشمالية وأوروبا، حيث يتجاوز دورها الدفاع عن الطرق البحرية ليشمل إدارة العمليات العسكرية وتوجيه القوات القتالية في حالة الحرب والتخطيط للتدريبات والإجراءات الردعية في أوقات السلم.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من الهجمات الهجينة التي شهدتها أوروبا مؤخراً، بما في ذلك تحليق لطائرات مسيّرة وحوادث تخريب، والتي دفعت العديد من المسؤولين الأوروبيين للمطالبة بردود فعل أكثر قوة من حلف الناتو.