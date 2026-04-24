إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة بنيران الاحتلال شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيبت طفلة فلسطينية في رأسها فجر اليوم الجمعة، أثناء تعرض مراكز نزوح في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة للاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن عدداً من النازحين داخل مركز نزوح مدرسة خليفة في البلدة، أصيبوا جراء القصف المدفعي العنيف وإطلاق النار المتواصل من قبل قوات الاحتلال.

وفي وقت لاحق، استهدفت المدفعية الإسرائيلية حي التفاح شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى قصف حي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، تزامن ذلك مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر خان يونس.

وقُتل ثلاثة فلسطينيين أمس الخميس وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.