حريق بمحطة كهرباء بالكويت جراء اعتداء إيراني

الكويت-سانا
أعلنت الكويت، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في إحدى المحطات الكهربائية في البلاد جراء عدوان إيراني.
وقالت وزارة الكهرباء الكويتية في بيان نشرته وكالة كونا على منصة “x”: “اندلع حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية نتيجة العدوان الإيراني الآثم، وتضرر عدد كبير من وحداتها”
وأضافت: “فرق الإطفاء باشرت التعامل الفوري مع الحادث، وطوارئ الكهرباء تنفذ الإجراءات الفنية للعمل على استقرار المنظومة الكهربائية”.
وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق رصد واعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد منذ فجر أمس الخميس، وجرى التعامل معها بنجاح عبر منظومات الدفاع الجوي.