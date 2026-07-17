حريق بمحطة كهرباء بالكويت جراء اعتداء إيراني

1464301.jpeg حريق بمحطة كهرباء بالكويت جراء اعتداء إيراني

الكويت-سانا‏

أعلنت الكويت، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في إحدى المحطات الكهربائية في ‏البلاد جراء عدوان إيراني.‏

وقالت وزارة الكهرباء الكويتية في بيان نشرته وكالة كونا على منصة “‏x‏”: “‏اندلع حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ‏وتضرر عدد كبير من وحداتها”‏

وأضافت: “فرق الإطفاء باشرت التعامل الفوري مع الحادث، وطوارئ الكهرباء ‏تنفذ الإجراءات الفنية للعمل على استقرار المنظومة الكهربائية”.‏

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق رصد واعتراض 32 طائرة مسيّرة ‏معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد منذ فجر أمس الخميس، وجرى التعامل معها ‏بنجاح عبر منظومات الدفاع الجوي.‏

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