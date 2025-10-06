التعاون الخليجي: الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ودول الجوار تزعزع الاستقرار الإقليمي

الكويت-سانا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن الأزمة الإقليمية الراهنة الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة واعتداءاتها المتكررة على دول الجوار؛ تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتتطلب وقفة دولية أخلاقية حازمة.

وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في الكويت أمس ونشرها موقع المجلس اليوم؛ ندد البديوي بالاعتداءات الإسرائيلية في غزة والهجمات غير القانونية على الدول المجاورة، والتي وصفها بأنها مزعزعةٌ لاستقرار الشرق الأوسط بأكمله، ويجب أن تتوقف فوراً، مشيراً إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على دولة قطر يجسِّد تطرفاً سياسياً خطيراً يقوده نتنياهو، ويقوض فرص السلام.

وفي هذا السياق، نوّه البديوي بالخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وشدّد على ضرورة أن تكون قائمة على أساس القانون الدولي والعدالة للشعب الفلسطيني، كما جدّد تأكيد التزام مجلس التعاون بالعمل مع الشركاء لضمان تنفيذها وإنهاء الجرائم الإسرائيلية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، أكد البديوي أن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تمثل نموذجاً للتعاون البنّاء في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتسارعة، موضحاً أن العلاقات بين الجانبين تستند إلى أسس راسخة ومصالح مشتركة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد رئيس مجلس التعاون أن استمرار الغموض والتصعيد يمثل خطراً على أمن المنطقة والعالم، داعياً إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف مستويات التخصيب العالية.

وأشار إلى أن مجلس التعاون يولي أهمية كبيرة لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال بناء الشراكات الدولية، وضمان أمن الطاقة والملاحة البحرية والحفاظ على نظام منع الانتشار النووي، لافتاً إلى أن المنطقة تضم ثلاثة من أهم المضائق البحرية في العالم، وأي تهديد لها ينعكس مباشرة على الأمن الدولي وسلاسل الإمداد الحيوية.