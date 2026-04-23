الكويت تعلن فتح مجالها الجوي واستئناف حركة الطيران تدريجياً

الكويت-سانا

أعلنت الكويت، اليوم الخميس إعادة فتح مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية بشكل تدريجي، وذلك بعد فترة من الإغلاق جراء اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الشيخ حمود مبارك حمود الصباح، تأكيده استئناف الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي اعتباراً من اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل للمطار.

وأوضح الصباح، أن قرار إعادة التشغيل جاء عقب الانتهاء من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار ومنشآته نتيجة الاعتداءات التي طالت البنية التحتية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الفرق الفنية باشرت على الفور أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية لضمان الجاهزية الفنية والأمنية المطلوبة.

وبيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي، أن المرحلة الأولى من التشغيل ستقتصر على محطات محددة وفق أولويات فنية تضمن سلامة العمليات الجوية، مؤكداً أن هناك عملية تقييم مستمرة لكل مرحلة قبل الانتقال إلى توسيع نطاق الرحلات الجوية.

وتعرّض مطار الكويت للاستهداف بشكل متكرّر خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، وأوقفتها هدنة معمول بها منذ الثامن من نيسان الجاري.