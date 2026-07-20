الأمم المتحدة تحذّر من تصعيد إقليمي بعد مزاعم الحوثيين بـ”حظر الملاحة البحرية على السعودية”

نيويورك- سانا

حذرت الأمم المتحدة اليوم الإثنين من أن تهديدات ميليشيا الحوثي، بزعم ما أعلنت أنه “فرض حظر للملاحة البحرية على السعودية”، قد تقود إلى تصعيد إقليمي أوسع.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله للصحفيين: إن “المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء التهديدات الجديدة للحوثيين ضد السعودية وحرية الملاحة، والتي قد تفضي إلى تصعيد إقليمي أكبر”، داعياً إلى خفض فوري للتوتر.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت في وقت سابق اليوم تهديداتها للملاحة البحرية، معلنة ما زعمت أنه “حظر للملاحة البحرية على السعودية”، وذلك بعد أيام من تجدد المواجهات بينها وبين الحكومة اليمنية الشرعية للمرة الأولى منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يستهدف منع ناقلات النفط السعودية من استخدام البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يحرم الرياض والعالم من المنفذ البحري البديل والآمن لهرمز، الأمر الذي قد يفاقم الأزمة ويجمع بين توترَي مضيقي هرمز وباب المندب في آن واحد.