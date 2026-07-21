الكويت تدين ادعاءات ميليشيا الحوثي وتؤكد أن أمن السعودية جزء من أمنها

الكويت-سانا

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ”الادعاءات الباطلة” التي أوردتها ميليشيا الحوثي، بشأن فرض السعودية حصاراً على الشعب اليمني، وحظر الملاحة البحرية على المملكة، وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها نشرته عبر منصة “إكس”، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حقٌ تكفله قواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مشددة على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت، أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما زعمت أنه “حظر” الملاحة البحرية على السعودية.