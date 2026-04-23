أردوغان: نبذل جهوداً لوقف النزاعات وهدفنا أن يعيش أطفال العالم بسلام

الرئيس التركي_الأناضول

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف بلاده أن يعيش كل أطفال العالم بسلام وأمان وأخوة بعيداً عن الحروب والنزاعات.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله اليوم الخميس في كلمة خلال فعالية بمناسبة “عيد الطفولة والسيادة الوطنية” التركي: “نبذل جهوداً لوقف النزاعات، وهدفنا الوحيد أن يعيش جميع أطفال العالم بسلام وأمان وأخوة”.

وأشار أردوغان إلى أن “الحروب والفظائع متواصلة وعادة ما يكون الأطفال الأبرياء هم من يدفعون الثمن”.

وفي الـ 23 من نيسان من كل عام، تحتفل تركيا بـ”عيد الطفولة والسيادة الوطنية”، ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فعاليات متنوعة احتفالاً به.

مؤشر بورصة إسطنبول يواصل الصعود ويسجل رقماً قياسياً جديداً
أكثر من 9 آلاف أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال
كوريا الجنوبية.. أكبر اتحاد عمالي يعلن إضراباً عاماً حتى تنحي الرئيس يون
مصر والبرلمان العربي يجددان رفضهما محاولات تصفية القضية الفلسطينية
سفير تركيا لدى حلف الناتو: الحلف هو الأداة والتحالف الأهم لأمن أوروبا
