تواصل الإدانات العربية للاعتداءات الإيرانية على الكويت

عواصم-سانا

تواصلت الإدانات العربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة، وسط تأكيدات على التضامن الكامل مع الكويت ودعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها، وتحذيرات من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

ففي المملكة العربية السعودية، أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الكويت، مجددة رفضها لانتهاك سيادة الدول ومحاولات تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت السعودية تضامنها الكامل مع الكويت حكومةً وشعباً، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أدانت الإمارات “بأشد العبارات” الاعتداءات الإيرانية على الكويت، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ” لسيادة الدولة وتهديد لأمنها واستقرارها، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت.

وفي البحرين، أدانت وزارة الخارجية بشدة “الاعتداء الإيراني الآثم” على الكويت، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وأمنها واستقرارها ولمبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية.

وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع الكويت، مشيدة بجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت للهجمات.

وفي السياق ذاته، أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على الكويت، واعتبرها “انتهاكاً سافراً” لسيادتها وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامنه الكامل مع الكويت.

من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب الكويت في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة اخترقت أجواء البلاد.

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، شنت إيران اعتداءات استهدفت عدداً من دول الخليج العربي، إضافة إلى بنى تحتية مدنية ومنشآت حيوية في المنطقة، ما أثار مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التصعيد وتهديد أمن الملاحة والطاقة في الخليج.