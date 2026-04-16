تركيا تدعو لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

أنقرة-سانا

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها وممارسات الفصل العنصري التي تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن قورتولموش قوله في كلمة أمس الأربعاء خلال انطلاق أعمال الدورة الـ 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول: إن النظام الدولي تمكّن في الماضي من منع بعض التطورات السلبية في العالم باتخاذه قرارات مهمة، مثل تعليق عضوية جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة عام 1974 بسبب نظام الفصل العنصري فيها.

وأضاف قورتولموش: “واليوم تطبق إسرائيل نفس ممارسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، فهي لا تكتفي بالإبادة الجماعية، بل تصدر أيضاً أحكاماً بالإعدام على الفلسطينيين”، متسائلاً ” أليس تطبيق قانون على الفلسطينيين وقانون آخر على الإسرائيليين هو الفصل العنصري بعينه؟”.

وأشار قورتولموش إلى أنه “كما عُلِّقت عضوية جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة بالأمس بسبب نظام الفصل العنصري فيها، يجب تعليق عضوية إسرائيل اليوم أيضا ومنع الفصل العنصري فيها”.

وحذّر قورتولموش من أن النظام العالمي يواجه حالة انهيار تام، ما يستدعي الحاجة إلى بذل جهود استثنائية لإنقاذه.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في الثلاثين من آذار الماضي، قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ما أثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9 آلاف و600 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم، وفق منظمات حقوقية فلسطينية.