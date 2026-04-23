بريطانيا وفرنسا تؤكدان إمكانية إحراز تقدم بشأن أزمة مضيق هرمز

لندن-سانا

أعرب وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية كاترين فوتران عن ثقتهما بإمكان إحراز تقدم حقيقي في ملف مضيق هرمز، الذي يشهد توترات متصاعدة خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع البريطانية قولها في بيان اليوم الخميس: إن تحويل الزخم الدبلوماسي إلى خطوات عملية يتطلب تخطيطاً دقيقاً ومناقشات صريحة والتزامات قوية من الدول الحليفة والشريكة.

وأضاف البيان: “نحن ممتنون للدول التي أبدت بالفعل استعدادها للإسهام، كما أننا واثقون من إمكانية إحراز تقدم حقيقي”، في إشارة إلى الجهود الدولية الجارية في هذا الملف.

وانطلقت في العاصمة البريطانية لندن أمس الأربعاء أعمال مؤتمر عسكري دولي بمشاركة مسؤولين عسكريين من أكثر من 30 دولة، بهدف مناقشة خطط تقنية وميدانية مرتبطة بتأمين الملاحة وإعادة فتح المضيق.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وفي سياق جهود غربية متصاعدة لتأمين حرية الملاحة في الممرات الحيوية، وسط مخاوف من اتساع تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.