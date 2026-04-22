مرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة تحذر من تراجع الثقة بالمنظمة الدولية

نيويورك-سانا

حذرت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان والمرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، من تراجع الثقة الشعبية والدولية بالمنظمة، مؤكدة أن الوقت المتاح لاستعادتها بات ضيقاً، ومتعهدة بأن يكون “صنع السلام” على رأس أولوياتها.

ونقلت رويترز عن غرينسبان قولها خلال جلسة استماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم الأربعاء: “سأعمل على تفعيل دور الأمين العام كوسيط استباقي لمنع اندلاع النزاعات، وسأكون حاضرة في مناطق الصراعات للتواصل مع كل الأطراف والعمل وثيقاً مع مجلس الأمن والدول الأعضاء”.

وأشارت غرينسبان إلى أن تجربتها الشخصية تدفعها للإيمان بأن “صنع السلام هو الغرض الأساسي الذي قامت لأجله المنظمة الدولية”، لافتة إلى ضرورة استعادة الدور الفاعل للأمم المتحدة في الاستقرار العالمي.

وتسعى غرينسبان، البالغة من العمر 70 عاماً، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة، حيث تتنافس مع ثلاثة مرشحين آخرين هم: رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، لتولي المهام خلفاً للأمين العام الحالي مطلع العام القادم.