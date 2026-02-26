هزة أرضية بقوة 4,6 تضرب كهرمان مرعش التركية

دمشق-سانا

سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا عند الساعة (20:17) من مساء اليوم، هزة أرضية متوسطة بلغ قدرها (4.6) درجات على مقياس ريختر وعلى عمق (5) كم شمال كهرمان مرعش التركية.

وأوضح المركز الوطني للزلازل عبر معرّفه على التلغرام، أن السكان القريبين من مركز الزلزال شعروا بالهزة بشكل خفيف، مشيراً إلى أن الهزة حدثت على فالق شرق الأناضول وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي والتكتوني.

وكانت هزة أرضية ضربت محافظة أرزينجان شرق تركيا، في السادس من شباط الجاري، وبلغت شدّتها 4.9 درجات على مقياس ريختر دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.