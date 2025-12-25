مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل التعذيب الممنهج بحق الأسرى

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات التعذيب الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

وفي إحاطة تناولت أوضاع الأسرى خلال شهر كانون الأول الجاري نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أوضحت المؤسستان أن عمليات التعذيب الممنهجة تتم عبر أساليب وسياسات جرى ترسيخها على نحو غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول 2023، بما يشكل جزءاً من هذه الحرب، وامتداداً لعمليات المحو الاستعماري المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ووثقت الهيئة والنادي، عبر طواقمهما القانونية التي قامت بزيارات إلى معتقلات الاحتلال للاطلاع على معاناة الأسرى، العديد من الإفادات التي أظهرت تصاعداً متواصلاً في عمليات التعذيب بحقهم، وارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة حملات القمع المنظمة التي تنفذها وحدات إسرائيلية خاصة مدججة بالسلاح.

كما أكدت الإحاطة، استمرار جريمة التجويع الممنهجة، وحرمان الأسرى من العلاج والرعاية الصحية، إلى جانب مواصلة سياسات السلب والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، واستمرار السياسات التي تستهدف المساس بالكرامة الإنسانية التي تنفذ على مدار الساعة.

وبحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يوجد أكثر من 9300 أسير فلسطيني من الضفة الغربية في معتقلات الاحتلال، بينهم أكثر من 350 طفلاً وأكثر من 50 امرأة، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيراً من قطاع غزة.