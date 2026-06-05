غارات إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان تُخلّف 4 قتلى

بيروت-سانا



قتل أربعة أشخاص بعد ظهر اليوم الجمعة، جراء غارات شنتها طائرات إسرائيلية على مناطق في محافظة النبطية جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على منزل في بلدة عدشيت بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين، في حين قتل شخص ثالث جراء غارة بمسيّرة تابعة للاحتلال في البلدة ذاتها.



وفي بلدة دير الزهراني بالنبطية أيضاً، قتل شخص بعد استهداف دراجته النارية على الأوتستراد بمسيّرة إسرائيلية.



كما شن الطيران الحربي بعد ظهر اليوم غارة على دفعتين على بلدة كفررمان، وغارات أخرى على وادي النميرية لجهة دير الزهراني، وبلدة ميفدون، وبلدة الريحان.



ودمرت غارة إسرائيلية منزلاً مؤلفاً من عدة طبقات في بلدة كوثرية السياد، في حين نفذت طائرة مسيّرة للاحتلال غارة مستهدفة سيارة في محيط روضة الصالحين بمدينة النبطية.



وكان 6 أشخاص قتلوا صباح اليوم، وأصيب آخرون، جراء غارات شنتها طائرات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان.