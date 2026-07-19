الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد وائل الخالد رئيساً للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية

الرئيس الشرع لوغو 6 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد وائل الخالد رئيساً للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية

 دمشق-سانا
 
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (154) لعام 2026، القاضي بتعيين الدكتور محمد وائل ‏محمود الخالد رئيساً للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية.‏
 
وكان الرئيس الشرع أصدر المرسوم رقم (147) لعام 2026 القاضي بإحداث جامعة ‌‏علمية متخصصة تعليمية وتدريبية في ‏العلوم العسكرية تسمى (الجامعة الوطنية ‏للعلوم ‏الدفاعية)، مقرها دمشق، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ‌‏والإداري، ويجوز ‏إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.‏

مرسوم 154 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد وائل الخالد رئيساً للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية
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