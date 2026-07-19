الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد وائل الخالد رئيساً للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية

دمشق-سانا



أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (154) لعام 2026، القاضي بتعيين الدكتور محمد وائل ‏محمود الخالد رئيساً للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية.‏



وكان الرئيس الشرع أصدر المرسوم رقم (147) لعام 2026 القاضي بإحداث جامعة ‌‏علمية متخصصة تعليمية وتدريبية في ‏العلوم العسكرية تسمى (الجامعة الوطنية ‏للعلوم ‏الدفاعية)، مقرها دمشق، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ‌‏والإداري، ويجوز ‏إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.‏