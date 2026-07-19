دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (154) لعام 2026، القاضي بتعيين الدكتور محمد وائل محمود الخالد رئيساً للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية.
وكان الرئيس الشرع أصدر المرسوم رقم (147) لعام 2026 القاضي بإحداث جامعة علمية متخصصة تعليمية وتدريبية في العلوم العسكرية تسمى (الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية)، مقرها دمشق، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لها في دمشق والمحافظات.
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين محمد وائل الخالد رئيساً للجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية
دمشق-سانا