وزيرا خارجية الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

عمّان-سانا

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التصعيد الخطير في المنطقة، حيث أكد الجانبان ضرورة إنهائه، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج كل أسباب التوتر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الوزيرين ناقشا كذلك خلال الاتصال الأوضاع في غزة والضفة الغربية، حيث أكدا “ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة من أجل تثبيت الاستقرار، وضرورة رفع إسرائيل كل القيود أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي لا يزال يعاني كارثة إنسانية”.

وأكد الوزيران “رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية، وتقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل”.

كما أكدا “ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة ومؤثرة لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم لوقف الحرب، قبل أن يتصاعد التوتر مجدداً مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً تجارية في مضيق هرمز، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز الجاري أيضاً إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.