نقابة الصحفيين الفلسطينيين: دعوات إسرائيلية علنية لاستهداف إعلاميي غزة

القدس المحتلة-سانا

نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بما وصفته بـ “التحريض الممنهج والخطير” الذي يمارسه إعلاميون وصحفيون إسرائيليون ضد الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن هذا التحريض يجري بدعم مباشر من مؤسسات سياسية وعسكرية وقضائية إسرائيلية، ويصل حد الدعوة العلنية لقتل الصحفيين وتبرير استهدافهم.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة وفا اليوم، اعتبرت النقابة أن هذا الخطاب الإعلامي التحريضي يعكس سياسة إسرائيلية منظمة تهدف إلى تغييب الحقيقة والتغطية على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في القطاع، مشددةً على أن استهداف الصحفيين يُعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت النقابة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، باتخاذ موقف عاجل وحازم لوقف هذا التحريض، والعمل على توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2222 الذي ينص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع.

وأكدت النقابة أن استمرار هذا التحريض يهدد حرية الصحافة ويعرض حياة الصحفيين للخطر، داعيةً إلى تحرك دولي فوري يضع حداً لهذه السياسات العدوانية التي تستهدف الكلمة الحرة والصوت الفلسطيني المستقل.

وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، يتعرض الصحفيون الفلسطينيون لحملة تحريض علنية تهدد حياتهم وتستهدف دورهم في نقل الحقيقة، الإعلام الإسرائيلي، مدعوماً بمؤسسات رسمية، يروج لخطاب يحرض على القتل والتصفية الجسدية، هذا النهج يعكس محاولة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني وكسر إرادة الإعلام المقاوم.