ترامب: المفاوضات مع إيران في إسلام أباد “عميقة”

واشنطن-سانا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات الجارية مع إيران في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بـ “العميقة”، مؤكداً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الحرب.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله في تصريح صحفي اليوم الأحد: “نحن في مفاوضات معمقة للغاية مع إيران، وسننتصر في كل الأحوال، سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا”، مضيفاً: إن بلاده تمكنت من تحييد القدرات العسكرية البحرية الإيرانية، وتدمير نحو 150 سفينة تابعة لها.

وعلى الصعيد الميداني، أكد ترامب ما أعلنه الجيش الأمريكي بشأن عبور سفينتين حربيتين مضيق هرمز يوم أمس السبت، موضحاً أن المهمة تتركز على تأمين الممر المائي من الألغام الإيرانية لضمان حرية الملاحة الدولية.

وانتقد ترامب موقف بعض دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” التي التزمت الحياد خلال النزاع، كما انتقد الدول التي تستفيد من المضيق دون المساهمة في تأمينه.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي تزامناً مع المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، لليوم الثاني على التوالي، حيث يرأس نائبه جاي دي فانس وفد بلاده التفاوضي.