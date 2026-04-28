البحرين تصدر أحكاماً بالسجن بحق 25 متهماً لتأييدهم الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أصدرت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق 25 شخصاً في قضايا منفصلة، بعد إدانتهم بتأييد الاعتداءات الإيرانية على المملكة، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني في ظل العدوان الغاشم.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قوله: إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها اليوم أحكاماً في 22 قضية تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية على البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير مواقع محظور تصويرها، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المملكة.

وقضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بحق 24 متهماً مع فرض غرامات بقيمة ألفي دينار على بعضهم، كما حكمت بحبس متهم واحد لمدة سنة وتغريمه ألفي دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة في البحرين تلقت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أفادت برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد الاعتداءات الإيرانية، وتنشر بيانات حيوية وتصوّر مواقع محظور تصويرها، إلى جانب بث أخبار وإشاعات كاذبة.

وفي التاسع من آذار الماضي، عقدت المحكمة الجنائية الكبرى أولى جلسات محاكمة أشخاص أدينوا بترويج وتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية.

ويُشار إلى أن البحرين أعلنت أمس الإثنين، إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً ممن مجّدوا الاعتداءات الإيرانية وتعاطفوا معها، في إطار جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار.