ترامب: القدرات العسكرية والنووية الإيرانية دُمرت بشكل كامل

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نجحت في تحييد القدرات العسكرية والنووية الإيرانية بشكل كامل، مؤكداً أن مضيق هرمز بات يخضع لسيطرة أمريكية مطلقة.

وفي منشور له على منصته الخاصة “تروث سوشيال” اليوم الأربعاء، أوضح ترامب أن العمليات العسكرية التي نفذتها قاذفات “بي-2” الأمريكية، أسفرت عن تسوية المختبرات النووية الإيرانية ومناطق التخزين التابعة لها بالأرض.

وأوضح ترامب أن الأسطول البحري الإيراني بات “غارقاً في قاع البحر”، معتبراً أن القوات الجوية والدفاعات والرادارات قد دُمّرت بالكامل، كما أشار إلى تصفية القيادات العسكرية الإيرانية، واصفاً البلاد بأنها تعيش حالة من “الكارثة الاقتصادية” وعلى وشك الانهيار.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز محاصر تماماً وتسيطر عليه الولايات المتحدة، حيث يمنع وصول السفن إلى الموانئ الإيرانية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تكبّد الجانب الإيراني خسائر يومية تُقدر بنحو 500 مليون دولار.

من جهة ثانية انتقد ترامب السياسات السابقة للإدارات الأمريكية، متهماً إياها بتقديم تسهيلات مالية ساعدت في نمو البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن نهجه الحالي أدى إلى تغيير الواقع الميداني بشكل جذري.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم الجانب الإيراني مقترحاً رسمياً وانتهاء المفاوضات الجارية، سواء بالرفض أم الموافقة وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين، بينما تتجه الحرب نحو التحول إلى أزمة اقتصادية عالمية شاملة، مع ارتفاع أسعار الطاقة، وتضرر سلاسل الإمداد، وتزايد تكاليف الدفاع.