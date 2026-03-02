منظمة النقل الجوي تدعو لوقف استهداف الطائرات والمطارات المدنية

باريس-سانا

دعت منظمة النقل الجوي الدولية (إياتا)، اليوم الإثنين، إلى عدم استهداف الطائرات والمطارات المدنية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية المستمرة على عدد من الدول العربية.

وقال المدير العام للمنظمة ويلي والش في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا): إنّه “من الضروري أن تحترم الدول التزاماتها تجاه المدنيين والطيران المدني”، معرباً عن أمله في وقف التصعيد على الفور.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه إيران بشن اعتداءات على دول عربية عدة، مستهدفة المرافق والبنى التحتية المدنية.

يشار إلى أنّ منظمة النقل الجوي (إياتا)، تعتبر أكبر منظمة لشركات الطيران في العالم، وتستحوذ على 85% من حركة النقل الجوي التجاري.