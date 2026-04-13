الرئيس عون يأمل أن يسفر اجتماع واشنطن عن وقف إطلاق النار في لبنان

بيروت-سانا

أعرب الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الإثنين عن أمله بأن يسفر اجتماع الغد في واشنطن، الذي يضم سفراء لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، تمهيداً لبدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وقال عون خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في قصر بعبدا، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن هناك فرصة متاحة حالياً للتوصل إلى حل مستدام، وهو ما يريده لبنان.

وأشار الرئيس اللبناني في هذا الإطار، إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم من طرف واحد، بل يتطلب تجاوباً إسرائيلياً مع الدعوات اللبنانية والعربية والدولية لوقف الاعتداءات والشروع في المفاوضات.

وشدد عون على أن تدمير إسرائيل للمناطق اللبنانية واستهداف المؤسسات العامة والخاصة والإدارات الرسمية لن يحقق أي نتيجة، منوهاً إلى أن الحلول الدبلوماسية تبقى الخيار الأفضل للنزاعات المسلحة في العالم.

وشدد الرئيس اللبناني، على أن المفاوضات مع إسرائيل تتولاها الدولة اللبنانية حصراً، باعتبارها مسألة سيادية لا شراكة فيها لأي طرف آخر، لافتاً إلى أن لبنان اتخذ سلسلة إجراءات أمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية البرية والبحرية لمنع تهريب السلاح أو تدفق الأموال غير المشروعة.

وحذّر عون من أن تدمير المنازل وإحراق الأراضي الزراعية من قبل إسرائيل يعوق عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية، ويشكل تحدياً إضافياً أمام جهود الحكومة اللبنانية.

ومنذ الثاني من آذار الماضي، يشهد لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة رداً على هجمات شنتها ميليشيا “حزب الله”، ما أسفر عن دمار واسع وخسائر بشرية ومادية، في حين دعت 15 دولة أوروبية، من بينها إيطاليا، في بيان مشترك إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووقف الاعتداءات عليه.