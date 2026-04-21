ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2454 قتيلاً

العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2454 قتيلاً

بيروت -سانا

ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2454 قتيلاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء قولها في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء وصل إلى 118624، فيما بلغ عدد القتلى 2454 والجرحى 7658.

وبحسب آخر عدد لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية أعلنتها أمس وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء اللبناني أشارت إلى مقتل 2387 شخصاً وإصابة 7602 شخصاً، حيث تعمل هيئات الإغاثة منذ دخول هدنة لعشرة أيام حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضية على انتشال جثث من تحت ركام مبان في مناطق تعرّضت لغارات إسرائيلية مكثفة.

وأصيب 6 أشخاص بجروح أمس الاثنين، جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

