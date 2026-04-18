أستراليا واليابان توقعان صفقة بيع سفن حربية بمليارات الدولارات

كانبيرا-سانا

وقعت أستراليا واليابان اليوم السبت، صفقة لتزويد البحرية الأسترالية بأولى فرقاطات الشبح من أصل 12 فرقاطة، في مسعى من كانبيرا لتعزيز جاهزيتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الأسترالية قولها: إن وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو حضر مراسم التوقيع.

بدوره قال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي: “إن هذه أسرع عملية استحواذ لحساب البحرية الملكية الأسترالية”.

وأضاف: “نعمل بتعاون وثيق مع شركائنا في الصناعات اليابانية والأسترالية لحيازة واحدة من أكثر الفرقاطات متعددة الأغراض تطوراً في العالم”.

وبموجب الصفقة، ترصد أستراليا 10 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات العشر المقبلة للحصول على أسطول من فرقاطات الشبح، حيث تسعى لزيادة قطع أسطولها من السفن الحربية الكبيرة من 11 إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل.

وكان أعلن عن الصفقة بين أستراليا واليابان، في آب 2025، وهي اتفاق لشراء أستراليا فرقاطات شبحية من طراز “موغامي” المتطورة ذات قدرات تخفّ ومجهزة بترسانة أسلحة قوية.