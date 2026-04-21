تقرير: النمسا تمتلك إمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

فيينا-سانا

أظهر تقرير أجراه المعهد النمساوي للتكنولوجيا، أن النمسا تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الطاقة المتجددة، وخصوصاً في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبيّن التقرير، وفق ما نقلت صحيفة هويتى النمساوية، أن الإمكانات التقنية للطاقة الشمسية في النمسا تُقدّر بنحو 1190 تيراواط/ساعة سنوياً، غير أن الإنتاج الواقعي لا يزال محدوداً بشكل كبير.

وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع الإنتاج إلى 24 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، ثم إلى 51 تيراواط/ساعة بحلول عام 2040، مقارنة بنحو 7.6 تيراواط/ساعة فقط تم إنتاجها في عام 2024.

وفيما يتعلق بطاقة الرياح، أشار التقرير إلى أن الإمكانات التقنية تصل إلى نحو 119 تيراواط/ساعة سنوياً، بينما من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الفعلي نحو 21 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، و46 تيراواط/ساعة بحلول عام 2040، في حين لم يتجاوز الإنتاج الحالي 8.9 تيراواط/ساعة.

وتشير التقديرات فيما يتعلق بالطاقة الكهرومائية، إلى أن إمكاناتها التقنية تبلغ نحو 57 تيراواط/ساعة، مع إمكانية الوصول عملياً إلى حوالي 52 تيراواط/ساعة بحلول عام 2040، مقارنة بإنتاج يقارب 44 تيراواط/ساعة في عام 2024.

وبحسب التقرير، يمكن لمزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية أن يغطي ما بين 100 و150 تيراواط/ساعة من الطلب على الكهرباء بحلول عام 2040، ما يعزز أمن الطاقة المحلي بشكل كبير.

وأكد التقرير أن التحدي الأساسي لا يكمن في القدرات التقنية، بل في مدى نجاح دمج هذه المصادر بشكل فعال ومستدام، بما يواكب متطلبات التحول نحو الطاقة النظيفة.