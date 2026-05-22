مقتل فلسطيني بنيران مسيّرة للاحتلال جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني فجر اليوم جراء استهدافه بطائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن جثمان راعي أغنام وصل إلى المستشفى إثر استهدافه بمسيّرة في منطقة الشاكوش قرب الخط الأصفر شمال غرب رفح.

ويُقصد بالخط الأصفر المنطقة التي انسحبت إليها قوات الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول عام 2025، وهي منطقة محظورة على الفلسطينيين وتشكل نحو 58% من مساحة القطاع، ويواجه من يقترب منها خطر الاستهداف المباشر.

وفي السياق ذاته واصلت مدفعية الاحتلال قصفها المناطق الشرقية من خان يونس وشمال رفح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال باتجاه مناطق شرقي وجنوبي خان يونس.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف شمال شرق خان يونس خلال ساعات الليل، وقُتل أمس الخميس أربعة فلسطينيين، وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023 قتل 72775 فلسطينياً، وأصيب 172750، إضافة إلى انهيار في الخدمات ودمار هائل.