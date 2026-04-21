مقتل 4 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران الاحتلال جنوب وشمال غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل أربعة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب وشمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا إثر قصف استهدف مفترق الزقزوق في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، بينما قتلت فلسطينية بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية أمس 72,553 قتيلاً و172,296مصاباً.