أورال أوغلو: سكة حديد إقليمية من عُمان والسعودية إلى الأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا وأوروبا

أنقرة-سانا

أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن خطة لإنشاء سكة حديد إقليمية تمتد من سلطنة عمان والسعودية مروراً بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

وعقب اجتماعي ثلاثي مع نظيريه الأردني والسوري، قال أورال أوغلو في تصريح للأناضول: إن “خط سكة الحديد المزمع إنشاؤه بين تركيا وسوريا والأردن يُخطط لتمديده ليصل إلى السعودية وسلطنة عُمان بما يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ثم بأوروبا”.

وأشار الوزير التركي إلى أن وزراء الدول الثلاث وقعوا اليوم مذكرة تفاهم جرى الاتفاق بموجبها على مشروع سكة الحديد بين البلدان الثلاثة.

وأكد أن تركيا وسوريا والأردن أبدت إرادة مشتركة لتفعيل خط النقل البري بينها، موضحاً أن البضائع التي ستنطلق من الأردن يمكن أن تمر عبر سوريا إلى أوروبا وآسيا الوسطى.

وفيما يتعلق بسكة حديد الحجاز، قال أورال أوغلو: إنه جرى الاتفاق من حيث المبدأ على إعادة تشغيل الخط، “لقد اتخذنا هذا القرار مبدئياً، والآن سنناقش التفاصيل، نحن نرغب في الحفاظ على الجزء الممتد بين دمشق والأردن كما هو، وتحويله إلى خط ثقافي وسياحي”.

وأكد الوزير أورال أوغلو الأهمية الجغرافية لخط سكة حديد تركيا-سوريا-الأردن، مضيفاً: “بالطبع، يُعد ميناء العقبة ذا قيمة بالغة، من جهة أخرى، تُعد موانئ البحر الأبيض المتوسط في كل من سوريا وتركيا ذات قيمة كبيرة وسيمتد الخط إلى أوروبا، بمجرد وصول هذا الخط إلى تركيا، فإن ذلك يعني الوصول إلى البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة”.

ووقع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتطوير قطاعات النقل والربط اللوجستي، وذلك عقب مباحثات موسعة أجرتها اللجنة الوزارية المشتركة حول تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاع النقل بين هذه الدول.