ترامب: استخراج اليورانيوم الإيراني سيكون عملية طويلة وصعبة

AFP 20260418 A8A394E v1 HighRes UsPoliticsTrump ترامب: استخراج اليورانيوم الإيراني سيكون عملية طويلة وصعبة
واشنطن-سانا

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن استخراج اليورانيوم من إيران سيكون عملية “طويلة وصعبة”، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة العام الماضي على المواقع النووية في طهران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في منشور على منصته تروث سوشال: “كانت العملية العسكرية ضد إيران بمثابة تدمير كامل وشامل لمواقع الغبار النووي في إيران، وبالتالي سيكون استخراجه عملية طويلة وصعبة”.

ويستخدم ترامب بانتظام مصطلح “الغبار النووي” للإشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، والذي تتهم الولايات المتحدة طهران بتخزينه من أجل صنع قنبلة ذرية.

ويؤكد ترامب أن مخزون اليورانيوم الإيراني سيسلّم في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة، رغم نفي وزارة الخارجية الإيرانية وجود خطط مماثلة.

