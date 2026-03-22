الرئيس الفرنسي يدعو لوقف مؤقت للحرب والهجمات على منشآت الطاقة في المنطقة

باريس-سانا

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد، إلى وقف مؤقت للحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية والهجمات على منشآت الطاقة والبنى التحتية.

وأكد ماكرون، في منشور على منصة إكس، أنه جدد خلال الاتصال تضامن بلاده والتزامَها بالمساهمة في تعزيز الدفاعات الجوية السعودية، في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متكررة وغير مقبولة بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، مطالباً إيران بإعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز.

كما دعا ماكرون إلى ضرورة ضبط النفس في المرحلة الراهنة من أجل تهيئة الظروف لاستئناف الحوار، باعتباره يضمن السلام والأمن في المنطقة، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين مجموعة دول السبع ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الخصوص.

وكان الرئيس الفرنسي طالب الأحد الماضي بإعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وأكد أن بلاده تسعى لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، واصفاً استهداف فرنسا في إطار التصعيد الإقليمي الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية بأنه “أمر غير مقبول”.