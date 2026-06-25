الحصيلة الأولية لزلزالي فنزويلا.. 32 قتيلاً وأكثر من 700 مصاب

photo 2026 06 25 09 49 37 الحصيلة الأولية لزلزالي فنزويلا.. 32 قتيلاً وأكثر من 700 مصاب
AFP

كراكاس-سانا‏

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز اليوم الخميس، مقتل 32 شخصاً على ‏الأقل، وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد أمس الأربعاء.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رودريغيز قولها في رسالة إلى الفنزويليين: “تلقينا حتى الآن ‏معلومات تفيد بوقوع 32 قتيلاً وأكثر من 700 جريح”، مشيرة إلى أنها لم تتلق بعد بيانات ‏من ولاية لاغوايرا القريبة من العاصمة كراكاس، والتي تعد الأكثر تضرراً من الزلزالين.‏

وضرب زلزالان قويان فنزويلا أمس الأربعاء، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على ‏مقياس ريختر، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة ‏الطوارئ في البلاد.‏

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