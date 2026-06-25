الحصيلة الأولية لزلزالي فنزويلا.. 32 قتيلاً وأكثر من 700 مصاب

كراكاس-سانا
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز اليوم الخميس، مقتل 32 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد أمس الأربعاء.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رودريغيز قولها في رسالة إلى الفنزويليين: “تلقينا حتى الآن معلومات تفيد بوقوع 32 قتيلاً وأكثر من 700 جريح”، مشيرة إلى أنها لم تتلق بعد بيانات من ولاية لاغوايرا القريبة من العاصمة كراكاس، والتي تعد الأكثر تضرراً من الزلزالين.
وضرب زلزالان قويان فنزويلا أمس الأربعاء، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.