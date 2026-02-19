مقتل العشرات في هجمات شمال غرب نيجيريا

2025 06 17T145902Z 1592281317 RC2Q3FAPO2JP RTRMADP 3 NIGERIA SECURITY 1024x683 1 مقتل العشرات في هجمات شمال غرب نيجيريا
Nigerian Army soldiers patrol near the scene after a deadly gunmen attack in Yelwata, Benue State, Nigeria, June 16, 2025. REUTERS/Marvellous Durowaiye

أبوجا-سانا

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم الخميس، مقتل أكثر من 30 شخصاً في هجمات نفذها مسلحون، واستهدفت سبع قرى بولاية كيبي شمال غرب نيجيريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم شرطة الولاية “بشير عثمان” قوله: “قُتل عشرات الأشخاص عندما تصدى سكان قرى “مامونو” و”أواساكا”و”تونغان تسوهو” و”ماكانغارا” و”كانزو” و”غورون نايدال” و”دان ماي أغو” مساء أمس للمهاجمين”.

فيما أشارت تقارير للسلطات الأمنية إلى مقتل أكثر من 30 مدنياً في هذه الهجمات.

وكانت السلطات النيجيرية أعلنت في الرابع من شباط الحالي، مقتل 35 شخصاً على الأقل، في هجوم شنه مسلحون على قرية وورو في ولاية كوارا وسط غرب نيجيريا.

