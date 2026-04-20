وزيرا خارجية قطر والكويت يناقشان جهود خفض التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، ولا سيما المتعلقة بوقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتخفيف حدة التوتر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال مساعي خفض التصعيد بما يخدم تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وشدد وزير الخارجية القطري خلال الاتصال على أهمية تجاوب كافة الأطراف المعنية مع جهود الوساطة القائمة، مؤكداً ضرورة معالجة جذور الأزمات عبر الطرق السلمية ومن خلال الحوار، وصولاً إلى اتفاقات مستدامة تضمن عدم تكرار التصعيد وتحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وتتجه التطورات في مضيق هرمز نحو مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد الإجراءات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.