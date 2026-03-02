تركيا: إجراءات مؤقتة على حركة المسافرين من المعابر مع إيران

أنقرة-سانا

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، اليوم الإثنين، أن أنقرة قررت وضع قيود مؤقتة على حركة المسافرين اليومية عبر المعابر مع إيران، مشيراً إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة تقييمات أجرتها السلطات التركية في إطار التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأوضح الوزير في بيان نقلته وكالة أنباء “الأناضول” أن حركة الشاحنات التجارية متواصلة بشكل مقيّد عبر المعابر الحدودية الثلاثة مع إيران، مضيفاً: إنه جرى تعليق عبور المسافرين بشكل متبادل بين البلدين، حيث ستستقبل تركيا فقط رعاياها ومواطني الدول الأخرى القادمة من إيران، فيما ستسمح إيران فقط بعبور مواطنيها عبر المعابر مع تركيا.

يذكر أن تركيا تربطها بإيران 3 معابر حدودية تنتشر في ولايات أغري ووان وهكاري.

ومنذ صباح السبت، تتصاعد حدة الضربات المتبادلة بين إسرائيل، والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن.