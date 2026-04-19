مقتل 8 أطفال وإصابة 10 آخرين جراء إطلاق نار في ولاية لويزيانا الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي ثمانية أطفال مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بجروح، اليوم الأحد، جراء حادث إطلاق نار جماعي في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم شرطة مدينة شريفبورت، كريس بورديلون، قوله في تصريح: “إن مسلحاً قتل ثمانية أطفال، فيما أصيب عشرة آخرون في الحادث المرتبط بالعنف المنزلي”، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت في منزلين مختلفين في وقت مبكر من صباح اليوم، وأن أعمار الضحايا تتراوح بين عام واحد و14 عاماً.

وأوضح بورديلون أن المسلح لقي حتفه لاحقاً عقب مطاردة مع ضباط الشرطة الذين أطلقوا النار عليه إثر فراره بسيارة سرقها من موقع الحادث، لافتاً إلى أن عدداً من الأطفال الضحايا كانوا على صلة قرابة بالقاتل.

وتشهد المدن الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة في ظل انتشار ثقافة العنف والقوانين التي تبيح حيازة السلاح، ما يسفر عن سقوط آلاف الضحايا سنوياً، حيث يعتبر هذا الحادث هو الأكثر دموية بعد مقتل ثمانية أشخاص في ضاحية قرب مدينة شيكاغو بولاية إلينوي في كانون الثاني 2024.