نائب الرئيس الأمريكي ومستشاراه يتوجهون إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع إيران

واشنطن-سانا

أفاد مسؤول في البيت الأبيض اليوم الأحد بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد برفقة مستشاري دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإجراء محادثات.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن المسؤول قوله: إن نائب الرئيس الذي قاد الجولة الأولى من المحادثات المباشرة لمدة 21 ساعة يوم السبت الماضي سيقود الوفد الأمريكي إلى باكستان مع ويتكوف وكوشنر.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم أن وفداً أمريكياً سيتوجه إلى إسلام أباد لإجراء مفاوضات تتعلق بإيران مطالباً طهران بقبول الاتفاق المطروح.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في إسلام أباد جرت يوم السبت الماضي، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق، حيث بقيت نقاط الخلاف الرئيسية عائقاً أمام المضي قدماً.