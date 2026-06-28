مصرع شخص جراء عواصف قوية تضرب بلجيكا

بروكسل-سانا
شهدت بلجيكا عواصف قوية، ما أدى إلى مصرع شخص في منطقة قريبة من العاصمة بروكسل وأضرار كبيرة في البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، اليوم الأحد، أن سرعة الرياح بلغت 108 كيلومترات في الساعة بالقرب من مطار شارلروا.
واستدعيت فرق خدمة الإسعاف مئة مرة في العاصمة وحدها، بسبب حوادث متعددة شملت فيضانات، واقتلاع أشجار، وسقوط أجزاء من المباني في الشوارع.
وجاءت هذه العواصف بعد أيام من موجة حر شديدة تجاوزت خلالها درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية، حيث شهدت البلاد ليلاً عواصف رعدية مصحوبة بحبات برد كبيرة وصواعق قوية.
وفي منطقة فلاندر، تسببت الصواعق باندلاع عدة حرائق استدعت تدخل فرق الإطفاء للسيطرة عليها، كما أدت الأحوال الجوية السيئة إلى إلغاء عدد من الفعاليات والأنشطة.
وتشهد بلجيكا، كجزء من القارة الأوروبية، أزمة مناخية متصاعدة تتجلى في موجات حر قياسية، وأحداث طقس متطرفة، وتضرر للبنية التحتية، ما أثار قلقاً رسمياً ومجتمعياً بشأن تداعياتها على القطاعات الصحية والبيئية والاقتصادية.