مصرع شخص جراء عواصف قوية تضرب بلجيكا

بروكسل-سانا

شهدت بلجيكا عواصف قوية، ما أدى إلى مصرع شخص في منطقة قريبة من العاصمة بروكسل وأضرار كبيرة في البلاد‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، اليوم الأحد، أن سرعة الرياح بلغت 108 ‏كيلومترات في الساعة بالقرب من مطار شارلروا.

واستدعيت فرق خدمة الإسعاف مئة مرة في العاصمة وحدها، بسبب حوادث متعددة شملت فيضانات، واقتلاع أشجار، ‏وسقوط أجزاء من المباني في الشوارع‎.‎

وجاءت هذه العواصف بعد أيام من موجة حر شديدة تجاوزت خلالها درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية، حيث شهدت البلاد ‏ليلاً عواصف رعدية مصحوبة بحبات برد كبيرة وصواعق قوية‎.‎

وفي منطقة فلاندر، تسببت الصواعق باندلاع عدة حرائق استدعت تدخل فرق الإطفاء للسيطرة عليها، كما أدت الأحوال ‏الجوية السيئة إلى إلغاء عدد من الفعاليات والأنشطة‎.‎

وتشهد بلجيكا، كجزء من القارة الأوروبية، أزمة مناخية متصاعدة تتجلى في موجات حر قياسية، وأحداث طقس متطرفة، ‏وتضرر للبنية التحتية، ما أثار قلقاً رسمياً ومجتمعياً بشأن تداعياتها على القطاعات الصحية والبيئية والاقتصادية‎.‎