مصرع طيار إثر تحطم طائرة شراعية في ألمانيا

برلين-سانا

لقي طيار يبلغ من العمر 72 عاماً مصرعه جراء تحطم طائرة شراعية جنوب غرب مدينة هانوفر الألمانية.

ونقلت وكالة “د ب أ” الألمانية عن متحدث باسم الشرطة قوله في تصريح اليوم: “إن سبب الحادث الذي وقع يوم أمس السبت في منطقة هاملن بيرمونت بولاية ساكسونيا السفلى لا يزال غير واضح”، مبيناً أن الطائرة سقطت في منطقة نائية ضمن سلسلة جبال عقب إقلاعها من مطار قريب.

وأشار المتحدث إلى أن فرق الإنقاذ الجبلي والإطفاء استمرت في عملياتها بالموقع حتى وقت متأخر.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من حوادث الطيران الخفيف والشراعي التي شهدتها ألمانيا مؤخراً، حيث تسجل تقارير الطيران الاتحادية عشرات الحوادث سنوياً المرتبطة بهذا النوع من الرياضات الجوية، والتي غالباً ما تُعزى أسبابها إلى التغيرات المفاجئة في التيارات الهوائية فوق السلاسل الجبلية أو الأعطال التقنية.