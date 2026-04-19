لبنان: تفكيك 5 قنابل غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، تفكيك خمس قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش قولها في بيان: “عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك خمس قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة حارة حريك – الضاحية الجنوبية، ونقلت ثلاثاً منها لإجراء اللازم بشأنها، ويجري العمل على نقل القنبلتين الباقيتين”.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من الأماكن المتضرّرة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام، ليدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس-الجمعة.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الأول، أن هدف لبنان من التفاوض مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي الجنوب المحتلة، واستعادة الأسرى، والبت في الخلافات الحاصلة بين الجانبين على عدد من النقاط الحدودية.