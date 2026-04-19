وفد من وزارة العدل يلتقي محافظ الحسكة لتفعيل المؤسسات العدلية والقضاء

الحسكة-سانا

وصل وفد حكومي من وزارة العدل برئاسة النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة إلى محافظة الحسكة.

وذكرت مديرية الإعلام في الحسكة في قناتها عبر التلغرام، اليوم الأحد أن الوفد التقى المحافظ نور الدين أحمد، بحضور الفريق الرئاسي، وذلك لبحث تفعيل المؤسسات العدلية والقضاء في المحافظة.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري برئاسة محمد طه الأحمد بحثت أمس السبت، مع محافظ الحسكة، التحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية، بحضور المبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع قسد العميد زياد العايش، وذلك في مبنى المحافظة.