القوات السعودية تعلن اعتراض 26 مسيرة إيرانية في المنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، اليوم السبت، أن القوات السعودية اعترضت ودمرت 26 طائرة مسيّرة إيرانية في المنطقة الشرقية من المملكة خلال الساعات الماضية.

وتعترض السعودية يومياً عشرات المسيرات التي تطلقها إيران باتجاه دول الخليج العربي في محاولة منها لاستهداف المنشآت والبنى التحتية وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة.

وأدت هذه الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية.