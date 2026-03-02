الطاقة الذرية: لا مؤشرات على تضرر منشآت نووية إيرانية

فيينا-سانا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم الإثنين، عدم وجود مؤشرات على تضرر منشآت نووية إيرانية، جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

ونقلت فرانس برس عن غروسي قوله في جلسة خاصة لمجلس محافظي الوكالة لبحث ملف إيران: “ليس لدينا في هذه المرحلة أي مؤشر على تعرض أي منشأة نووية إيرانية للضرر أو القصف، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران للأبحاث النووية، وغيرها من منشآت دورة الوقود النووي”.

وكشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن “استمرار الجهود للتواصل مع السلطات الإيرانية المعنية بالرقابة النووية، لكن دون رد”، معرباً عن أمله في “استئناف قناة الاتصال الأساسية في أسرع وقت ممكن”.

كما أشار في هذا الإطار، إلى وجود محطات طاقة نووية، ومفاعلات أبحاث نووية في إيران، ودول أخرى في المنطقة تستهدفها الهجمات العسكرية، إضافة إلى مواقع تخزين وقود مرتبطة بها، ما يزيد من تهديد الأمن النووي.

وحذر غروسي، من أنّ “الوضع الحالي مقلق جداً”، وأنه “لا يمكن استبعاد احتمال حدوث تسرّب إشعاعي ينطوي على عواقب خطيرة، ما يعني الحاجة إلى إخلاء مناطق بحجم مدن كبرى أو أكبر من ذلك”، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنّب مزيد من التصعيد.

ومنذ صباح أول أمس السبت، تتصاعد حدة الضربات المتبادلة بين إسرائيل، والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.