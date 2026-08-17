غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

WSS0132 غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

‏ ‌‏ ‏دمشق-سانا ‏
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ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية، ‏مقارنةً ‏بسعره الذي سجله أمس الأحد. ‏
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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين، بلغ ‏سعر ‏غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16200 ليرة سورية للمبيع، و15900 ليرة ‏للشراء. ‏
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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13900 ليرة سورية للمبيع، و13600 ‏ليرة ‏للشراء. ‏
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وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4397 دولاراً. ‏
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‏وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، ‏بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ‏ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب ‏عبر جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏
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غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق السورية‎
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