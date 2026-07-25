الأمم المتحدة تحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين وتدعو لحماية الفلسطينيين

نيويورك-سانا

حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعية إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين.



وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، في بيان نشره مركز أخبار الأمم المتحدة: “لا يزال الفلسطينيون يُقتلون ويُصابون، كما تتواصل هجمات المستوطنين الإسرائيليين على التجمعات الفلسطينية وأماكن العبادة والبنية التحتية المدنية”، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تزايد أعداد الضحايا في مختلف أنحاء الضفة.



وشدد الأكبروف على أن اعتداءات المستوطنين اليوم جنوب غرب نابلس تؤكد الحاجة الملحة لحماية المدنيين ومنع المزيد من التصعيد، مطالباً سلطات الاحتلال باتخاذ خطوات فورية لمنع عنف المستوطنين وحماية التجمعات الفلسطينية.



وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت في وقت سابق اليوم الجرائم والاعتداءات الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذا التصعيد.

