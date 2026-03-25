الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى تجنب المخاطر النووية عقب استهداف محطة بوشهر

فيينا-سانا

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إلى تجنب المخاطر النووية، بعد إعلان إيران عن سقوط مقذوف آخر على أرض محطة بوشهر النووية اليوم.

وقالت الوكالة عبر منصة إكس: إن السلطات الإيرانية أبلغتها بأن قذيفة أخرى أصابت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية اليوم، وإنه لم تقع أضرار فيها ولا إصابات في صفوف الموظفين، مشيرة إلى أن حالة المحطة لا تزال طبيعية.

وحسب الوكالة فإن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل مغروسي، أكد مجدداً على الدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مخاطر السلامة النووية أثناء النزاعات.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في الرابع من الشهر الجاري أن محطة “بوشهر” النووية في إيران باتت تواجه تهديدات جدية، جراء اقتراب العمليات العسكرية والانفجارات من محيطها، مطالبة بضرورة ضمان أمن وسلامة المنشأة.